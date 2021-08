Calvizzano, abbandono rifiuti: incivile di Marano beccato dalle fototrappole: per lui sanzione di 615 euro

910 Visite

A Calvizzano gli incivili non la faranno franca. Dal mese di Giugno la Polizia Municipale con l’ausilio delle foto-trappole sparse su tutto il territorio e delle Guardie Ambientale sta multando gli incivili che sversano irregolarmente i rifiuti. Ecco, vedete, questa è una bella sanzione di 615,00 euro elevata ai danni di un cittadino di un comune limitrofo che, pensando di essere al di sopra delle regole, ha depositato un box per bambini e diverso materiale in Via San Pietro. A lui spediamo direttamente a casa un bel verbale salato come premio. Basta, questi personaggi devono smetterla di pensare che a Calvizzano possono fare quello che vogliono. Stiamo lavorando duramente per far sì che il nostro paese torni a splendere e non consentiremo a chi viene da fuori o a chi non ha amore per il proprio territorio di rovinarlo. Non la passerà liscia chi pensa che a Calvizzano le regole non esistono. Le regole esistono eccome e le stiamo facendo rispettare. Invertiremo questa tendenza ve lo assicuro, una multa alla volta. Cari cittadini rivolgo a voi questo appello: siate sentinelle del vostro paese, curiamolo e salvaguardiamolo insieme, documentate e segnalate chi sversa illegalmente la spazzatura, anche in maniera del tutto anonima. Vinciamola insieme questa sfida.

Giacomo Pirozzi sindaco di Calvizzano.













