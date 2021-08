Open day a Qualiano, somministrate in totale 303 dosi di vaccino in quattro ore

87 Visite

Per l’open Day di ieri in piazza del Popolo a Qualiano sono state somministrate in totale 303 dosi di vaccino in quattro ore. Hanno usufruito del vaccino anche alcuni senza fissa dimora e numerosi extracomunitari. Un ringraziamento grandissimo alla squadra di medici ed infermieri dell’ASL Napoli 2 Nord che hanno lavorato ininterrottamente dalle 18 fino a mezzanotte; ai volontari dell’AISA che hanno coadiuvato gli operatori in modo impeccabile gestendo il flusso di persone con ordine e velocità, ai vigili urbani ed ai carabinieri che hanno garantito l’ordine pubblico. Un grazie anche alla pazienza ed alla compostezza dei cittadini che con ordine hanno aspettato il turno senza creare alcun tipo di problema.

Raffaele de Leonardis sindaco di Qualiano.













