Giugliano, Frattamaggiore, Qualiano: d’estate il vaccino arriva nella tua piazza

Un camper sanitario girerà le piazze per vaccinare contro il Covid-19 gli assistiti dell’Asl Napoli 2 Nord. Non occorre prenotazione, si userà solo vaccino Moderna, non si faranno seconde dosi. Piazze dalle 19.00 alle 23.00

11 agosto- Giugliano-Piazza Gramsci

12 agosto-Frattamaggiore-Villa Comunale

13 agosto-Qualiano-Piazza del Popolo 1

Per vaccinarsi occorrerà un documento di riconoscimento e il proprio codice fiscale.













