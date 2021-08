Ruba panino a bagnante, gabbiano ucciso con un sasso a Capri. Borrelli (Europa Verde): “Violenza inaudita di cavernicoli in vacanza, assurdo uccidere un animale a sangue freddo”

119 Visite

“La notizia del gabbiano ucciso con un sasso sulla spiaggia di Marina Grande a Capri è assurda. Da quanto si apprende, l’uccello avrebbe afferrato il panino di un bagnante, un cavernicolo in vacanza. Uno dei familiari lo ha ‘punito’ uccidendolo. Da qui ne è poi scaturita una rissa con alcuni turisti spagnoli intervenuti in difesa dell’animale. Una violenza ingiustificata che merita lo sdegno di tutti noi esseri civili. La natura ha le sue regole, e un animale si garantisce la sopravvivenza. Lo sfortunato gabbiano si è imbattuto in un essere aggressivo e violento, ben più temibile di un uccello che ruba un panino, assurdo ucciderlo a sangue freddo in questo modo barbaro”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS