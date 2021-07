Napoli 2021, Fi è ancora garantista? Martusciello alle prese con il caso Tortora

142 Visite

Napoli, 30 luglio- Forza Italia è ancora un partito garantista? Le elezioni amministrative di Napoli sono un bel banco di prova per capirlo o meno. Il tema delle liste “pulite” infiamma già da qualche settimana la dialettica tra i due candidati favoriti, Gaetano Manfredi e Catello Maresca. Ed il partito- guidato a Napoli dall’europarlamentare Fulvio Martusciello– non sembra sottrarsi al dibattito. «Comunicammo a coloro che oggi vanno con Manfredi che non sarebbero stati candidati con noi a causa delle loro vicende giudiziarie. Li mettemmo da parte perché francamente ci imbarazzava la loro presenza. Immaginavamo che avrebbero per decenza saltato un turno. Invece la lista discarica, dove finiscono tutti i rifiuti, li accoglie», dichiarava qualche settimana il coordinatore cittadino forzista. Il riferimento era al consigliere comunale Stanislao Lanzotti, rifugiatosi nel centrosinistra in qualità di coordinatore (non candidato) della lista “Azzurri per Napoli”. Lanzotti risulta indagato per voto di scambio in un processo condotto dalla Procura di Napoli. In questo caso è dovuto intervenire lo stesso Manfredi rassicurando tutti- soprattutto gli alleati- con un lapidario “garantisco io per Lanzotti”. Un intervento a cui sono seguite naturalmente le critiche della coalizione di partiti e liste che sostiene il giudice anticamorra Maresca.

Fi sembra, dunque, aver preso sul serio il tema delle liste pulite e dell’integerrimità dei candidati, a discapito di ogni esercizio attivo di garantismo. Un modus operandi, legittimo per carità, ma forse lontano da altre stagioni del partito di Silvio Berlusconi. Probabilmente, non sarà un caso che nelle ultime ore Martusciello ha dovuto scartare la candidatura a capolista del medico Giuseppe Tortora. Per quest’ultimo, da metà luglio, è stata disposta dalla Guardia di Finanza su disposizione del GIP del Tribunale di Napoli un’interdittiva dall’esercizio dell’attività medica. La misura nasce all’interno di un procedimento giudiziario che lo vede indagato per truffa ai danni dell’Asl Napoli 1. Abbiamo contattato Tortora il quale non ha voluto rilasciare dichiarazioni, limitandosi ad affermare di “avere piena fiducia nella magistratura e nel suo lavoro”. E’ ancora da capire se Tortora sarà comunque inserito nella lista dei candidati di Forza Italia. E se così non fosse, con quali motivazioni. E’ una questione di garantismo.













