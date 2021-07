Ischia: controlli dei carabinieri. Un arresto e una denuncia a piede libero

80 Visite

Sono giorni di controlli ad Ischia per i Carabinieri della locale Compagnia. I militari – nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli – sono impegnati nel monitoraggio dell’afflusso turistico e nel controllo del territorio.

Durante le operazioni, i Carabinieri del Nucleo Operativo – Aliquota Radiomobile – hanno arrestato per violenza e resistenza a p.u., lesioni personali, interruzione di pubblico servizio e ubriachezza molesta un 46enne senza fissa dimora di origine polacca già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, sotto l’effetto dell’alcol, ha bloccato un autobus di linea a Casamicciola terme. Ha minacciato l’autista ed gli ha impedito che proseguisse il tragitto. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti e l’uomo, nel tentativo di fuggire, li ha colpiti e strattonati. I Carabinieri, dopo una breve colluttazione, lo hanno bloccato.

L’arrestato è stato condannato a 1 anno e mezzo, pena sospesa. I carabinieri sono stati giudicati guaribili in 7 giorni.

Sul porto d’Ischia, invece, un 19enne di sorrento ha litigato per futili motivi con un tassista in servizio e gli ha sferrato un pugno al volto. I carabinieri sono intervenuti ed hanno fermato il 19enne. Perquisito, è stato trovato in possesso di 7 grammi di hashish. I militari lo hanno denunciato a piede libero per lesioni personali, segnalato alla prefettura quale assuntore di droga e sottoposto all’ordine di allontanamento dall’isola.













