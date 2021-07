Festa del Santo Patrono di Calvizzano, tutto il programma

254 Visite

Quest’oggi, giovedì 22 luglio 2021 alle ore 19:00, nella Parrocchia San Giacomo apostolo, in occasione della ricorrenza del Santo Patrono di Calvizzano, si terrà la santa messa con atto di affidamento della città a San Giacomo con la presenza del Sindaco. Sono due i momenti che vedranno la partecipazione delle autorità civili, la giornata odierna e domenica 25 luglio alle ore 19:00 dove sarà presente per l’occasione l’Arcivescovo di Napoli Monsignor Domenico Battaglia unitamente al primo cittadino e all’amministrazione comunale di Calvizzano.

Le celebrazioni si svolgeranno nel pieno rispetto dei limiti di capienza della parrocchia e delle norme anti-contagio da covid-19.

“La ricorrenza del Santo patrono San Giacomo, protettore di Calvizzano e della sua comunità – afferma il Sindaco Giacomo Pirozzi – non manca di risvegliare sentimenti e ricordi nei confronti di una tradizione volta ad onorare quelle che sono le nostre origini. Un evento che si svolge sempre grazie all’abnegazione della Parrocchia guidata dal nostro parroco Don Ciro e dai suoi collaboratori. Da un anno a questa parte non possiamo più festeggiare con la serenità e la spensieratezza di sempre. Tuttavia, sono fermamente convinto che non sia possibile far passare in secondo piano questo evento, che ritengo essere da sempre la nostra festa più importante, perché identificativa della nostra Comunità Cittadina. Mi piace pensare che questa fase emergenziale si concluda nel più breve tempo possibile e che, nel volgere indietro lo sguardo, ricorderemo con un filo di tristezza queste due edizioni della festa in cui la Comunità non ha potuto degnamente festeggiare. Il patrono resta un solido punto di riferimento nella vita dei cittadini di Calvizzano, per l’opportunità che offre per stringerci intorno ai nostri valori comunitari che ci caratterizzano. Quegli stessi da cui trarre nuova forza e speranza per guardare con ottimismo il futuro che verrà. Affidandoci al suo cuore ci auguriamo che presto si ritorni alla normalità tanto desiderata.













