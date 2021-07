Riparte “Garanzia Giovani”, Filippelli: “La priorità è la formazione per il lavoro”

85 Visite

E’ in pubblicazione sul BURC della Campania il decreto n. 389 del 14/07 con cui l’assessorato alla Formazione professionale sblocca ben 14 milioni di euro su “Garanzia Giovani Formazione”. Ampliata al massimo la capacità di finanziamento per dare risposta al maggior numero possibile di proposte ammissibili presentate. Si tratta di circa 230 corsi per 3.500 giovani che potranno usufruire di un’opportunità di formazione-lavoro totalmente a carico dalla Regione.

“Ho assunto questo incarico nella piena consapevolezza delle difficoltà del ruolo e del tema affidatimi, ma con la determinazione di sbloccare anzitutto quanto rimasto indietro a causa della pandemia, oltre che affrontare la ripresa. A tal fine stiamo preparando la nuova programmazione per essere pronti appena arriveranno le risorse. Questa di garanzia giovani è una misura centrale perché coniuga tutte le mie priorità: i giovani, la formazione di figure professionali richieste dal mercato e l’inserimento al lavoro. infatti, almeno il 30 % di ogni percorso è svolto nelle aziende del nostro territorio e, non secondario, queste sono scelte con attenzione particolare all’innovazione tecnologica e digitale”, ha dichiarato l’assessore Filippelli













