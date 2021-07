Trovato morto l’uomo scomparso a Marano 5 giorni fa

3.252 Visite

E’ stato ritrovato morto l’uomo di Marano scomparso 5 giorni fa. Giovanni Scippa, 50 anni, si era allontanato martedì 13 luglio, a piedi, dalla sua abitazione in via Lorenzo Lancia. Proprio ieri, in via San Rocco, una donna lo ha visto entrare in un’auto. Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato a Miano. Adesso i carabinieri indagano per fare luce sulla vicenda. Lascia una moglie e un figlio. Il magistrato ha disposto l’autopsia. Sul corpo dell’uomo non vi sarebbero segni di violenza.













