Marano, cestini stracolmi, farmaci non ritirarti. Tekra che fa? E il Comune sta segnalando e sanzionando?

104 Visite

Cestini stracolmi, anche nelle zone centrali della città, farmaci non ritirati da giorni: da qualche tempo il servizio di raccolta non va per il meglio. Tekra, l’azienda incaricata dal Comune, che fa? Se ne è accorta? E i sorveglianti comunali stanno stilando le dovute relazioni e le opportune contestazioni? Siamo curiosi di capire qual è la ragione di questo disservizio, se il Comune è sul “pezzo” e se l’azienda ha intenzione di darsi una mossa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS