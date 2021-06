Conte risponde a Grillo: “Ha mortificato un’intera comunità”

69 Visite

“Andiamo avanti? “Mai indietro“. Giuseppe Conte parla nel day after dello strappo definitivo di Beppe Grillo. Lo fa davanti casa sua a Roma, intercettato dall’agenzia Lapresse, mentre – in tenuta sportiva – stava andando a giocare a tennis insieme alla compagna Olivia Palladino. L’ex premier dice di esserci rimasto male per il post di Grillo, “ma non tanto per me. Questa svolta autarchica credo sia una mortificazione per una intera comunità che io ho conosciuto bene e apprezzato di ragazze e ragazzi, persone adulte che hanno creduto in certi ideali. E’ una grande mortificazione per tutti loro”, ha spiegato.













