Ponticelli: in casa 82 grammi di hashish. Carabinieri arrestano pusher 39enne

I Carabinieri della compagnia Napoli-Poggioreale hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 39enne di ponticelli già noto alle forze dell’ordine.

I militari – durante un servizio anti droga – hanno effettuato diverse perquisizioni domiciliari. Nell’abitazione dell’uomo hanno rinvenuto e sequestrato 82 grammi di hashish, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.













