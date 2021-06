SNAV, passaggi gratuiti per pazienti oncologici: il plauso di Castagna

157 Visite

«Desidero ringraziare a nome dell’amministrazione comunale e della comunità che mi onoro di rappresentare la società di navigazione SNAV: aver riconosciuto il passaggio marittimo gratuito ai pazienti oncologici residenti nelle isole del Golfo ed al loro accompagnatore (che devono raggiungere la terraferma per ricevere cure non praticabili dalle strutture sanitarie locali) è un gesto di profonda umanità che fa onore all’azienda». Così il sindaco di Casamicciola, Giovan Battista Castagna, si è espresso relativamente all’iniziativa della SNAV – che collega l’isola con Napoli attraverso i suoi aliscafi – prima di aggiungere: «Il difficile contesto economico nel quale ci troviamo a causa della pandemia ha reso più fragile e vulnerabile la situazione economica di tanti cittadini: ecco perché gesti del genere rivestono un significato particolare in termini di rapporti umani e sociali perché indirizzati a favore di chi necessità di sostegno e vicinanza».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS