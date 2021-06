Napoli, due giovani feriti nella notte

204 Visite

Intorno alla mezzanotte, il personale sanitario del pronto soccorso Vecchio Pellegrini ha chiesto l’intervento dei Carabinieri per 2 persone ferite da arma da taglio. Il primo ferito è Luigi Gargiulo, 26enne del quartiere stella già noto alle ffoo. Il giovane ha riferito che sarebbe stato aggredito al tondo di Capodimonte da due ragazzi per uno sguardo di troppo. Ferito al polso e alla mano sinistra, è stato dimesso con 15 gg di prognosi. Il secondo ferito è Antonio Boselli, 20enne dell’Arenella già noto alle ffoo. Il ragazzo riferiva di aver fatto un incidente con lo scooter in via Salvator Rosa. I medici hanno escluso questa ipotesi e diagnosticato una ferita da arma da taglio alla mano sinistra. Il 20enne è stato dimesso e giudicato guaribile in 20 giorni.













