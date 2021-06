105 Visite

Chiusa al traffico via Santa Maria a Cubito per uno sprofondamento del manto stradale all’altezza del civico 116. La circolazione è interdetta da piazza Kennedy fino alla “rotonda Candida”. I tecnici sono a lavoro per verificare la situazione. Appena ci saranno aggiornamenti saranno resi noti. Così il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis.













