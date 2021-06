620 Visite

E’ stata smarrita, in via Casalanno a Marano, una tessera sanitaria appartenente a Francesco Viola, nato nel 1969. Il diretto interessato o i suoi familiari possono contattare il 338 1722247 per recuperarla.

Appello lanciato da chi l’ha ritrovata e ha contattato la nostra redazione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS