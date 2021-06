Luca Argentero e Cristina Marino sposi, un matrimonio intimo in gran segreto

58 Visite

«Mr and Mrs Argentero». La foto più bella, e l’unica finora in circolazione, arriva a 48 ore dalle nozze, e racconta il primo bacio da marito e moglie, quello che Luca Argentero e Cristina Marino si sono scambiati lo scorso 5 giugno, come piace a loro. Pochi invitati, i più intimi, nessun riflettore, né annuncio.

«Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così», ha voluto aggiungere lei ad accompagnare lo scatto, «In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre». A poco più di un anno dall’arrivo della loro prima figlia insieme, Nina Speranza.

La notizia delle nozze tra i due aveva iniziato a circolare ieri, dopo la condivisione in Rete di un video girato da un utente di TikTok. I due, freschi sposi, mentre sfrecciano a bordo di un sidecar rosso tra le stradine di Citta della Pieve, in Umbria, dopo il sì. A sposarli, hanno raccontato i siti locali, è stato il sindaco. Rito civile, pochissimi invitati.













