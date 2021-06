Giustizia, Pellegrino (Iv): “Riaprire Tribunale Sala Consilina è atto dovuto. Sarà presentata mozione in Consiglio Regionale”

73 Visite

“Presenterò una mozione in Consiglio Regionale nella quale si chiede al Presidente della Giunta Vincenzo De Luca, di sostenere con il governo la riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Mi fa piacere evidenziare che più volte il Presidente De Luca è intervenuto a favore del ripristino. Il Vallo di Diano è l’unico territorio in Italia ad avere il Tribunale in un’altra regione in virtù della riforma della geografia giudiziaria di cui al richiamato Decreto Legislativo n. 155/2012 che lo ha accorpato al Tribunale di Lagonegro”. Lo ha annunciato in una nota il consigliere regionale della Campania Tommaso Pellegrino.

“La riapertura del Tribunale di Sala Consilina è un atto dovuto per il territorio – ha precisato Pellegrino- ritengo giusto e doveroso chiedere la sottoscrizione di tale mozione a tutti i consiglieri della provincia di Salerno, un’azione trasversale che deve andare oltre le sigle di partito e gli interessi di parte”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS