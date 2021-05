Napoli, controlli nella zona dei “baretti”: identificate 105 persone. Denunciati 2 parcheggiatori abusivi

136 Visite

Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti”, via Partenope, via Generale Orsini e lungomare Caracciolo dove hanno identificato 105 persone e controllato 7 veicoli.

Inoltre, in via Generale Orsini i poliziotti hanno denunciato M.D.N. e A.V., napoletani di 36 e 58 anni con precedenti di polizia, poiché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e, contestualmente, hanno notificato loro un ordine di allontanamento.













