Mugnano piange Luigi, morto a soli 42 anni. “Caro e onesto, non ci sono parole”

Lutto a Mugnano per la prematura scomparsa di Luigi Vallefuoco, 42 anni. A darne il triste annuncio è il gruppo social della città di Mugnano. “Il nostro amico, nonché caro e onesto cittadino, ci lascia alla giovane età di 42 anni“. L’uomo lascia moglie e figli. Dopo la drammatica notizia, sono stati in tanti coloro che hanno voluto lasciare un messaggio di cordoglio su Facebbok.

“Esprimiamo le più sincere condoglianze alla famiglia Vallefuoco per la perdita di Luigi, nostro caro e onesto concittadino che ci lascia alla giovane età di 42 anni. Non ci sono parole per questo profondo momento di lutto, tutta la comunità è addolorata e si stringe al dolore della famiglia. Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo”













