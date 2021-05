Musica, Claudio Baglioni compie 70 anni: mito da 60 milioni di copie vendute

111 Visite

“Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme con l’anima smaniosa a chiedere di un posto che non c’è”: nel primo verso di una delle sue celebri canzoni, Strada Facendo, c’è tutta la voglia di Claudio di non fermarsi in superficie ma di andare oltre. Ha alle spalle 70 anni di vita, il 16 maggio, oltre 50 anni di musica e 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo: ne ha fatta di strada il piccolo Claudio Enrico Paolo, ‘Cucaio’, nato nel ’51 a Roma Montesacro.













