La morte di Michele Martino e l’ultimo biglietto trovato in agenzia. Il lungo post del fratello Giuseppe: “Colpa di Allianz, fratello mi manchi, starò vicino alla tua famiglia”

Giuseppe Martino, fratello di Michele, il broker di 40 anni (nella foto in basso) morto suicida a Marano due giorni fa, ha pubblicato stamani (sulla sua pagina Facebook e inoltrato alla nostra redazione) il seguente post. Un post dove riprende un ultimo messaggio del fratello scomparso (biglietto trovato in agenzia e al vaglio dei carabinieri) e dove manifesta tutto il suo comprensibile dolore per la recente e drammatica perdita. Nel biglietto trovato in agenzia, Michele fa riferimento ad Allianz e saluta i suoi cari, la moglie, i figli, i genitori e lo stesso Giuseppe.

Ecco il testo:

È stata tutta colpa di ALLIANZ… questo messaggio ci hai lasciato! Dopo anni e mesi di continue pressioni, obiettivi, gare, progetti, la normativa sempre più dura e l’ennesima ispezione della Compagnia, a distanza di pochi mesi dalla precedente, ti hanno costretto a fare un gesto così estremo che non meritavi, non meritava la tua famiglia, non meritavano i tuoi collaboratori, i tuoi colleghi e tutti gli amici che tanto amavi, stimavi e volevi bene! ALLIANZ ti ha dato tanto, ma ti ha tolto tutto, l’orgoglio di lavorare con un Gruppo Assicurativo importante è stata anche la causa del tuo gesto. Mamma ALLIANZ così io la chiamavo, ironizzando con te nelle nostre discussioni e confronti, quella mamma che non ti ha protetto, perché mamma non era, perché l’unica mamma che abbiamo è a casa che soffre e piange e che vorrebbe riabbracciarti ma ha la consapevolezza di non poterlo farlo più… La mamma che insieme a nostra padre non supereranno facilmente questo momento. Papà cosi apprensivo nei tuoi confronti, sempre al nostro fianco che ogni giorno passava nella tua Agenzia e ti portava sempre qualcosa, ma soprattutto che ti dava il coraggio e il supporto per resistere alle continue pressioni e stress della compagnia, quel maledetto giorno è arrivato troppo tardi. Io non ho parole in questo momento, ma il dolore che provo e tanto quanto la forza che devo avere per superare questo momento e il futuro, insieme ai tuoi figli, a tua moglie e ai tuoi genitori. Io sono stato e sarò sempre al tuo fianco e al fianco della tua famiglia, potranno contare tutti su di me, proprio come hai chiesto tu. Michele quello che hai fatto non posso condividerlo perché in contrasto con la tua voglia di vivere che ti contraddistingueva, amavi la vita, ma l’amore per il tuo lavoro è stato più grande, peccato che chi doveva capirlo, proteggerti e supportarti non lo ha fatto, pensando solo ed esclusivamente ai maledetti numeri, perché purtroppo tu per loro sei e rimarrai un numero… Ti chiedo solo una cosa, guidami tu e dammi la forza di resistere e reagire, non abbandonarmi. Mi manchi moltissimo e mi mancherai sempre, ti voglio bene fratello mio”.

Giuseppe Martino