“Senza biglietto online non puoi entrare”, turisti lasciati all’ingresso degli scavi di Pompei

Niente visita ai musei per chi non è munito del biglietto di prenotazione online. E’ quanto sta accadendo presso gli scavi di Pompei ed Ercolano. Turisti costretti a ritornare indietro una volta giunti all’ingresso degli scavi. “E’ una metodologia di prenotazione, questa del Ministero, a discapito del turismo“, così un lettore di Terranostranews scrive alla redazione. Dunque, per chi vorrà fare visita ai musei, bisognerà prenotare il giorno precedente per il giorno successivo.













