Crisanti, “Tra 15 giorni capiremo se togliere mascherine fuori”

91 Visite

“La misura per il futuro che mi spaventa di più è l’eliminazione delle mascherine al chiuso. Quando si potranno togliere all’esterno? Tra un paio di settimane si potrà capire se si potrà fare o no, bisognerà vedere se la campagna vaccinale procederà a questo ritmo e se riusciremo a intercettare la crescita dei contagi dovuta alle riaperture”. A dirlo è Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, ospite di Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. E sulla possibilità di far ripartire i matrimoni: “Se questi si tengono all’aperto e tenendo conto delle misure restrittive si possono anche fare. Certo che se si trasformano in feste con baci e abbracci, magari tra non vaccinati, è chiaro che lì diventa un problema”.

(ANSA)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS