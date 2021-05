Infermieri, Rostan (Misto): “Eroi nelle emergenze ma dimenticati per di diritti e tutele”

93 Visite

“In Italia gli infermieri sono 450mila. Li chiamiamo eroi nelle emergenze, poi ce li dimentichiamo. Eppure sono la prima frontiera della cura, la prima linea dell’assistenza, la prima mano che soccorre. Gli infermieri sono angeli custodi del malato, quelli che sono sempre accanto a lui. Oggi celebriamo la Giornata internazionale di questa straordinaria professione. «Ovunque per il bene di tutti», è lo slogan della Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche. In Italia abbiamo 5,8 infermieri per ogni mille abitanti. La media dei Paesi dell’Ocse è 8,8. Dobbiamo investire di più per aprire nuovi spazi di lavoro, per aumentare la prossimità della cura, per dare respiro anche a chi lavora già. Durante la pandemia gli infermieri non si sono risparmiati: nonostante la mancanza, nella prima fase, dei dispositivi di sicurezza, hanno lottato. Li abbiamo visti stremati, affaticati dalle tute di contenimento, dalle visiere, dalle mascherine. Hanno salvato vite e sono diventati un simbolo. Ma dietro il simbolo ci sono le persone. Rendiamogli omaggio oggi, nella Giornata internazionale dell’infermiere, ma ricordiamocene anche domani quando dovremo riconoscere loro più diritti, più tutele, più rispetto”. Così in un post Michela Rostan, Vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera.













