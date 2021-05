“Dissuasori di sosta a Marano: sono legittimi?”, in tanti si rivolgono allo Sportello del Cittadino

129 Visite

Riceviamo e pubblichiamo: “Molti si rivolgono allo sportello del cittadino per abusi o anomalie a vario titolo. Ebbene, i lavori della open fibra è cosa nota, che han distrutto mezza città, ma in più volte si sono segnalati all’ente, che in via Ticino in particolare alla sede stradale ormai divelta vi si aggiungono innumerevoli paletti e dissuasori di sosta, più volte segnalati, che creano problemi alla viabilità e sicurezza pubblica, (vasi con piante secchi), interventi richiesti sia all’ufficio tecnico, che alla polizia municipale, e molti non pagano neanche la tosap per i passi carrai, ma mai nessuno ad oggi è intervenuto nonostante le tante insidie, né a rimuovere né a risanare il manto stradale “. Il presidente l’avvocato Beniamino ESPOSITO.













