Neonata muore dopo 17 giorni dalla nascita. Una morte misteriosa

Neonata muore dopo 17 giorni dalla nascita, genitori sotto choc. Una morte inspiegabile, misteriosa, dolorosa, ad appena 17 giorni dalla nascita. La tragedia ha colpito al cuore una giovane famiglia di Lovadina di Spresiano che lunedì scorso si è vista privata di quanto era più prezioso, la piccola figlioletta Emma, figlia di Francesco Grespan, operaio 28enne, e Alice, commessa di 26 anni. La morte bianca risale a lunedì scorso, 26 aprile. Al momento dei risveglio i genitori si rendono conto subito che qualcosa non va: la piccola non rispondeva come al solito, era priva di sensi. Subito è scattato l’allerta al 118: sul posto oltre ad ambulanza e automedica era giunto anche l’elicottero. Purtroppo il viaggio verso il pronto soccorso, per un ultimo disperato tentativo di salvare Emma non è servito. Il funerale avrà luogo lunedì 3 maggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Lovadina. Domenica alle ore 20,30 sarà recitato il Santo Rosario in chiesa.“













