Portici, 50 euro di mancia al fattorino di un ristorante: “Fai un lavoro pericoloso”

50 euro di mancia al fattorino di un ristorante. Solidarietà e rispetto per il prossimo sono due cose che vanno a braccetto a Napoli e in Campania, ma non sempre, e per questo quando ci sono gesti belli è doveroso parlarne.

A Portici un uomo, dopo aver ordinato, ha deciso di lasciare 50 euro di mancia al fattorino perché il ragazzo svolge un lavoro pericoloso. E’ questa la motivazione che l’uomo ha scritto su un bigliettino che ha dato al ragazzo insieme ai soldi.

“Sono un modesto impiegato e padre di famiglia e so quanto sia sacrificante e pericoloso il tuo lavoro, soprattutto in questo momento dove sembra non esserci futuro”. Le parole dell’uomo che fanno riempire il cuore di gioia e ci ricordano ancora i veri valori della vita anche nei momenti di crisi.

Di seguito il post e la foto commovente che sta facendo il giro del web: “Come è bello vedere persone così altruiste nonostante questo momento buio. Un impiegato, padre di famiglia ha lasciato una generosa mancia di 50€ accompagnata da una lettera al fattorino di un ristorante di Portici “Ronin”. Voi cosa ne pensate?”













