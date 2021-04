Alto impatto a Scampia e Miano, sanzioni per un totale di 82.200 euro

105 Visite

Ieri gli agenti del Commissariato Scampia e della Polizia Municipale, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Scampia e Miano, in particolare in piazza Madonna dell’Arco.

Nel corso dell’attività sono state identificate 80 persone e controllati 55veicoli, di cui 30 sottoposti a sequestro amministrativo e 4 sequestrati ai fini della successiva confisca; inoltre, sono state contestate 58 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancato utilizzo del casco protettivo e mancata copertura assicurativa, elevando sanzioni per un totale di 82.200 euro.

Infine, sono state denunciate due persone per guida senza partente poiché mai conseguita.













