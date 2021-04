Marano, la voce del cittadino: “Aiuto, siamo senza acqua in via Foragnano, basta con questa vergogna”

133 Visite

“Gentile Direttore, in via Foragnano, come in altre zone della città, sono ormai giorni che manca la fornitura idrica e a noi cittadini non viene comunicato nulla. Eppure, i costi della fornitura idrica sono aumentati in maniera scandalosa. È uno scempio politico e un disservizio grave ad opera di gente che non è degna di rappresentare noi cittadini. Aiuto, basta con questa vergogna. Grazie”.

(Lettera firmata da una residente della zona)













