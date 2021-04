M5S, Gaudiano, Omofobia: ddl Zan va avanti, passo importante per diritti

73 Visite

“Finalmente, dopo una lunga battaglia parlamentare, in commissione Giustizia al Senato abbiamo calendarizzato il disegno di legge contro l’omotransfobia. Dopo l’approvazione alla Camera prosegue il percorso di una proposta nata anche su iniziativa del Movimento 5 Stelle e che una volta approvata rappresenterà un grande passo in avanti per il rafforzamento dei diritti nella nostra società. La nostra intenzione è quella di lavorare con impegno e serietà, nella massima serenità del confronto politico, per consegnare all’Italia quanto prima una legge importante e molto sentita dai cittadini, come dimostra il movimento d’opinione che si è sollevato nelle ultime settimane”. Lo afferma la senatrice Felicia Gaudiano, capogruppo del Movimento 5 Stelle nella commissione Giustizia di Palazzo Madama.













