Restano in carcere i due Simeoli: il Riesame respinge il ricorso. Il pm Di Mauro consegna un verbale con le dichiarazioni del pentito Simioli

347 Visite

Il Riesame si è pronunciato poco fa: restano in carcere Carlo Simeoli, classe 1964, e Carlo Simeoli, nato invece nel 1970. I due imprenditori del mattone sono originari di Marano e rispettivamente figlio e genero del palazzinaro “Bastone”. Misura cautelare (arresti domiciliari) confermata anche per Vincenzo Pelella, titolare di una impresa edile di Qualiano, Planet costruzione, che aveva ottenuto delle commesse nel comune di Napoli. Secondo il pm della Procura di Napoli Maria Di Mauro, i Simeoli avrebbero spostato parte dei propri interessi anche nel centro di Napoli servendosi di una ditta di comodo. Entrambi sono accusati di trasferimento di beni aggravato dal metodo mafioso. Il pm Di Mauro, durante la discussione in sede di Riesame, ha consegnato un verbale con le dichiarazioni del neo collaboratore di giustizia Giuseppe Simioli. Il pentito avrebbe riferito in relazione a Carlo Simeoli (nella foto), figlio di Angelo, meglio note come “Bastone”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS