PNRR, DE SIANO (FI): “DUE BUONE NOTIZIE PER NAPOLI”

“Il Pnrr? Ci sono almeno due buone notizie per Napoli. La prima è che grazie all’impegno di Forza Italia ed in particolare dei ministri Brunetta e Carfagna, Napoli e l’intero Sud potranno contare su un piano di sburocratizzazione e di investimenti per oltre 80 miliardi di euro. La seconda è che a gestirli a Napoli non ci sarà de Magistris”. Lo afferma il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano.

“Una vera e propria fortuna, questa, visto che il peggior sindaco che la storia della città ricordi, non si è neppure degnato di leggersi i documenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza preferendo occupare il proprio tempo in passerelle mediatiche e in inopportune corse alle poltrone”, conclude l’esponente di Forza Italia.













