Giugliano, Palma chiede il blocco delle retrocessioni per la serie D

66 Visite

Il blocco delle retrocessioni dalla D all’Eccellenza: è la richiesta formulata dal massimo dirigente del Giugliano, l’avvocato Giovanni Palma, ai vertici della Lega Nazionale Dilettanti. In una nota inviata al presidente Cosimo Sibilia, e per conoscenza ai patron delle altre compagini di serie D, Palma ha rispolverato il tema della necessità di non penalizzare i club che hanno affrontato, con tutti gli effetti nefasti derivanti dalla pandemia, la stagione che sta per andare in archivio. “Sarebbe un campionato falsato dalle vicissitudini legate al Covid – argomenta Palma – e un’ingiustizia per le squadre che dovessero retrocedere. Compagini che, seppur private da introiti di non poco conto, si sono sobbarcate l’onere e gli sforzi economici per portare avanti la stagione. Tutto ciò è stato fatto con amore, con passione, ma non vi è dubbio che la recente ripartenza del campionato di Eccellenza, con un format sprint, pone un dilemma su quanto possa essere giusto condannare alla retrocessione società che si sono sobbarcate costi e rischi”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS