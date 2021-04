Giallo nel casertano, 40enne trovato morto sul divano: lascia una moglie e 2 figli

314 Visite

E’ stato trovato senza vita il corpo di un 40enne, Tarik C. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio a a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato nel suo appartamento. Lascia una moglie e 2 figli. Il cadavere era adagiato sul divano. Tarik di origine turco-tedesche, si era trasferito nel casertano. Sposato con Rosa, sanfeliciana, aveva deciso di trasferirsi proprio a San Felice. Sul corpo non ci sono segni di violenza, il che fa supporre che Tarik sia morto per cause naturali, probabilmente stroncato da un infarto o un’aneurisma. Sarà adesso il medico legale a effettuare l’esame autoptico sul corpo del 40enne per ricostruire le eventuali cause del decesso. Inutile l’arrivo dei sanitari del 118 sul luogo della tragedia. Indagano i carabinieri.













