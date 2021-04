Marano, venerdì 23 aprile gli elenchi degli aventi diritto ai buoni spesa

108 Visite

Buoni spesa 2021 aggiornamento dell’ Assessore alle Politiche Sociali Bianca Perna: è iniziata l’accurata istruttoria, lavoro di valutazione delle domande pervenute per la concessione dei Buoni Spesa. Nella giornata di martedì 13 aprile, primo giorno utile dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle domande, è stata fatta una prima significativa verifica delle istanze presentate: a breve saranno pubblicati tutti i numeri reali, tra quelle pervenute all’Ente attraverso la modalità telematica, soluzione individuata per fornire ai richiedenti risposte celeri e consentire le prime erogazioni a brevissimo. VENERDÌ 23 Aprile , saranno pubblicati i regolari ELENCHI degli AVENTI DIRITTO Seguiranno le comunicazioni per la conseguente erogazione dei Buoni Spesa e si informerà la cittadinanza circa le irregolarità che hanno visto l’esclusione delle pratiche non idonee. A chiusura di questa seconda graduatoria ,verrà reso pubblico l’importo residuo del fondo disponibile. Assessora alle Politiche Sociali Bianca Perna













