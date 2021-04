539 Visite

Non si ferma l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. E’ in pieno svolgimento un servizio straordinario nel comune di Mugnano di Napoli, con decine di militari impegnati in posti di controllo e perquisizioni.

Per il momento, per contrastare i reati predatori, i controlli saranno concentrati sulla circumvallazione esterna di Napoli













