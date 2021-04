Covid, Gelmini: “Immunità di gregge in estate”

91 Visite

“Con questo ritmo nelle vaccinazioni nell’arco di un paio di mesi, tra agosto e settembre, potremmo raggiungere l’immunità di gregge. L’obiettivo è arrivare tra 450 e 500 mila vaccinazioni a fine aprile” ha spiegato Gelmini. A proposito delle riaperture che ci saranno a partire dal 26 aprile, la ministra. Il premier Draghi ha definito rischio calcolato quello di una riapertura progressiva, graduale e in sicurezza. C’è un’espansione di quota di popolazione, anziana e fragile, che è stata vaccinata, e poi c’è l’arrivo dell’estate. Tutto questo ci consente di guardare al futuro con ottimismo e in modo cauto. È evidente che deve scattare un senso di responsabilità da parte dei cittadini italiani, tra l’altro già dimostrato. Tutto deve avvenire in sicurezza”. Lo ha detto la ministra Miariastella Gelmini durante il programma “Il caffé della domenica”, su Radio24.













