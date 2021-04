COMUNALI NAPOLI-MODERATI, VARRIALE: “IL PD CHIARISCA SE VUOLE CORRERE IN SOLITARIA O IN COALIZIONE”

53 Visite

“Nell’attesa del famoso “Preambolo”, fatto di metodo e regole condivise, ma ormai perso da qualche parte, e in attesa della convocazione di un nuovo tavolo di coalizione del centrosinistra per discutere insieme del nuovo candidato a sindaco, leggiamo che il Pd ha dichiarato di aver ”risolto il problema” e di aver già scelto il nome”…

Forse ricordo male, ma penso di aver letto, solo alcuni giorni fa, qualche dichiarazione del segretario del Pd napoletano, Marco Sarracino, dove affermava che il nome del candidato sindaco si sarebbe scelto e condiviso con pari dignità con tutte le forze della coalizione. Forse è bene precisare che la correttezza tra forze politiche è la base di partenza per condividere un percorso comune volto a governare una città importante come Napoli”.













