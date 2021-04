Marano. “Aiuto per buoni Spesa”, meno 2 giorni alla scadenza della domanda

193 Visite

Si ricorda che si avvicina termine di scadenza per la presentazione domande Buoni Spesa – Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 (Ristori-ter)- 12 aprile 2021, ore 20:00. Si ricorda che l’indirizzo è: link https://marano.soluzionipa.it, poi pigiare su registrazione e compilare il format Dal 7 aprile ore 18.00 è stata disabilitata la conferma e-mail, per rendere ancora più veloce l’accoglimento istanza e si provvederà ad abilitare d’ufficio i 40 cittadini che non hanno ancora confermato il loro account. Si informa che da venerdì sono stati istituiti degli orari aggiuntivi per offrire un AIUTO TELEFONICO e FACILITARE L’INSERIMENTO DELLA DOMANDA : – Domani 9.00/13.00 – LUNEDI 9.00/13.00- 16.00/18.00 Si può contattare il numero 3663112860 e ricevere una guida telefonica per la presentazione corretta della domanda. I cittadini chiamano numerosi e ringraziano per l’opportunità aggiuntiva fornita in questi giorni. Tante le domande specifiche ma anche tante richieste di informazioni generali rispetto il disagio economico e sociale. Ringraziamo per la disponibilità e dedizione all’assessora Perna e all’ammirazione per essere così vicini a chi necessita.

