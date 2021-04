Mugnano, “Stop cemento: salvare il parco agricolo”

148 Visite

“Lavoreremo affinché il parco agricolo sia riqualificato e non cementificato”, è questa l’iniziativa di Periferia Attiva di Mugnano. Lo scopo dell’iniziativa è quello di riqualificare il polmone verde della città e avere uno spazio per il tempo libero, lontano da smog e cemento. Emblematico è lo striscione realizzato dai promotori dell’iniziativa con la scritta in rosso: “Si al verde pubblico”.













