“Esco a rilassarmi, non ce la faccio più”, il messaggio di Alice esasperata dalla Dad

184 Visite

Prima le lacrime, poi il biglietto. Alice avrebbe dovuto continuare la Dad fino alle 16, ma quel giorno alle 11:50 non ce l’ha fatta più. “Sono uscita per rilassarmi. Non ce la faccio più. La tua bambina”. Queste le righe che la madre, Iole Struzziero, avvocato di Saronno, ha trovato al rientro dallo studio a casa. Ed è così che Iole ha deciso di commentare la vicenda su Fb. Di seguito il suo post:

“Alice molla il colpo, non ce la fa più, scoppia a piangere, piange e piange – ha scritto la madre su Facebook -. Esce di casa e mi lascia questo biglietto. Ovviamente è a casa da sola perché io sono in studio. Questa è la realtà. Io come devo sentirmi? Mi sento impotente, vorrei spaccare tutto. Ma tanto quelli che studiano lo fanno anche dietro un pc. C…ata perché Alice a 14 anni studia con profitto, ha scelto il liceo artistico perché adora l’arte, lei guarda i film sulla vita di Van Gogh, che è il suo artista preferito, e si commuove”.

E ancora: “Non è una ragazzina piagnucolona, con una madre come me c’è poco da piangersi addosso. E’ crollata, non sorride, si spegne giorno dopo giorno. Io la incoraggio, non le dico che al suo posto con i miei compagni avremmo occupato la scuola per giorni. Mi mordo la lingua, non posso dirle queste cose. Io raccolgo le sue lacrime e le prometto che farà qualche cosa. Intanto il sorriso non c’è più. E non è ancora finita. Come faccio a dirle queste parole? Chiediamo scusa ai nostri ragazzi, almeno questo glielo dobbiamo”













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Alda Liccardo, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS