Amministrazioni a confronto, trova le differenze. Non è poi così difficile! Mentre a Mugnano nasce un centro vaccinale, a Marano si sterilizzano i piccioni. E’ di oggi la notizia sulla nascita del centro vaccinale di Mugnano sorto presso la palestra del liceo Segrè. “Obiettivo raggiunto, aprirà tra pochi giorni”, così scrive il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, sulla sua pagina Fb. Invece tra le priorità del Comune di Marano, città con oltre 60 mila abitanti e sprovvista di un simile centro, vi è un programma di sterilizzazione farmacologica dei colombi o di piccioni di città. Sembrerebbe uno scherzo, ma non lo è. Infatti è di ieri l’ordinanza contingibile ed urgente a firma del primo cittadino di Marano. Precisamente, si tratta della numero 37, in cui si legge: “Gli Agenti della Polizia Municipale siano incaricati alla vigilanza e controllo per l’applicazione della presente ordinanza”. Tale ordinanza ha fatto sorridere l’intera città (e non solo) ed è subito divenuta virale. Nel giro di pochi secondi sono nati sui social diversi meme e caricature. Per un attimo tutti i cittadini hanno avuto un dejavu, accostando la vicenda alla comicità del mitico Totò in Totòtruffa’62: La conta dei piccioni. Pertanto, appare proprio il caso di dirlo: “Grazie Visconti per averci fatto ridere”, così come ci aveva fatto ridere pochi giorni prima quando Striscia la Notizia, il tg satirico di canale 5, ha proposto lo scandalo del mancato pagamento dei rimborsi elettorali e dei buoni libro. Il Comune di Marano è oltre il baratro, ad un passo dallo scioglimento per mafia, ma almeno ha un sindaco capace di far sorridere tutta Napoli nord. E bravo sindaco!













