Rapina a Marano, Giuseppe indagato per omicidio volontario. Al Pm ha raccontato di non aver inseguito i banditi

Al magistrato che lo ha interrogato ha raccontato di non aver speronato i rapinatori che nella serata di ieri – sotto la minaccia di una pistola – gli avevano portato via il Rolex. Anzi, Giuseppe Greco, il 26 enne di Marano, ha riferito che i banditi gli hanno portato via anche l’auto, la Smart su cui viaggiava. Il giovane è ora indagato per omicidio volontario, ma è al momento a piede libero. La sua ricostruzione non è ritenuta attendibile: gli inquirenti, infatti, ritengono che abbia inseguito i malviventi, i due pregiudicati di Sant’Antimo, e li abbia poi scaraventati contro un muro. Non è chiaro se la Smart sia passata sopra i loro corpi, che presentavano ferite gravissime al cranio e alla schiena. I due rapinatori indossavano il casco. Non sono stati esplosi colpi di arma da fuoco, ma sul posto è stato rinvenuto un proiettile in dotazione alla pistola utilizzata dai malviventi. La rapina si sarebbe consumata nella piazzetta di San Rocco, a poche decine di metri da via Consolare Campana, dove Chirollo e Romano hanno trovato la morte.













