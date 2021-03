A Napoli 6 operatori sanitari su 10 non si presentano alla convocazione per la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Tra la stazione Marittima e la Mostra d’Oltremare, su 2.500 operatori sanitari convocati, si sono presentati in 1.042 (il 41,68%). Meglio invece per le forze dell’ordine. Alla stazione Marittima, sempre con vaccino AstraZeneca, su 225 convocati, si sono presentati in 191 (84,89%).