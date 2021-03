Ponticelli, sequestrati 69 chili di “bionde”, in manette un 36enne

106 Visite

E’ in corso in queste ore un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area di Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli. Decine di militari della compagnia di Poggioreale sono impiegati in posti di controllo e perquisizioni nei rioni più sensibili della zona. E proprio poco lontano dal rione de Gasperi, pochi minuti fa, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 69 chili di sigarette di contrabbando di vari marchi, nazionali ed esteri prive del sigillo di stato

Le “bionde” – circa 3490 pacchetti – erano nelle disponibilità di un 36enne del posto, poi finito in manette.

I controlli continueranno anche nelle prossime ore.













