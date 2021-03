A 14 anni sequestra le sorelle e accoltella la mamma alla gola

Prima di farlo, nella loro abitazione nel paese di neanche 4mila abitanti, aveva sequestrato le sorelle di 16 e 4 anni chiudendole in una stanza quasi le avesse volute proteggere, come se non avesse voluto che la vedessero compiere quell’orrore. È stato il compagno della madre a liberare le piccole, a soccorrere la donna e a chiamare l’ambulanza per trasportarla all’Ospedale di Lodi dove è stata operata appena in tempo e resta ricoverata.

La ragazza, una volta ferita la mamma, è scappata fuori casa gettando per terra il coltellaccio da cucina utilizzato e si temeva che potesse commettere qualche ulteriore follia, come un atto autolesionista o addirittura il suicidio, ma i carabinieri della Compagnia di Stradella l’hanno subito rintracciata, fermata e portata prima in caserma e poi per ordine del pubblico ministero della Procura minorile di Milano nel carcere Beccaria dedicato ai ragazzi a ovest del capoluogo di regione, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.