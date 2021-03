World Wide Rally, l’avvocato Esposito in piazza San Pasquale per dire “No alla Dad”

222 Visite

Riceviamo e pubblichiamo: “Sportello dei diritti del cittadino, il presidente, l’avvocato Beniamino Esposito, presente in piazza San Pasquale, a Chiaia, ieri, per l’evento mondiale “World Wide Rally”. Da sempre impegnato nella battaglia contro il ritorno dei ragazzi a scuola in presenza, con le mamme No Dad. Ieri son stati gli unici o i pochissimi, a non essere sanzionati dalle forze dell’ordine, in quanto regolarmente, il legale pose con i distanziamenti, in piazza e rispettosi, in previsione dei controlli e del rispetto del dpcm Draghi, e potevano, pertanto, ampiamente garantire l’uso o meno delle mascherine, come previsto dalla legge, articolo 2 del Dpcm di marzo 2021. Le mamme tutte unite, nel reclamare la scuola in presenza e soprattutto in sicurezza. Dichiara l’avvocato Beniamino Esposito, non ci fermeremo nell’interesse e salute mentale dei nostri piccoli, ormai i medici del Bambin Gesù di Roma e molti psicologi narrano di molti casi di suicidio ed autolesionismo, fatti intollerabili, andremo avanti in loro difesa”.

(Avvocato Beniamino Esposito)













