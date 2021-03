Villaricca, Punzo su impianto balle di spazzatura a Giugliano: “Un problema di tutti”

254 Visite

La notizia di queste ore che ha creato malumore nei cittadini dell’area giuglianese riguarda l’imminente inizio dei lavori presso l’ex centrale della “Turbogas” di Giugliano per realizzare un enorme impianto dedicato alla spazzatura; in particolare al trattamento delle balle stoccate a “Taverna del re” e non solo.

I residenti del posto già da giorni hanno visto intensificarsi sopralluoghi sull’area, segnale evidente che siamo arrivati nella fase finale caratterizzata dall’inizio dei lavori. A suo tempo, quando la Regione cominciò a pensare all’operazione, il consiglio comunale di Villaricca espresse pubblicamente il suo dissenso.

Adesso apprendiamo con favore la posizione del nuovo sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, che da sempre si è battuto contro la realizzazione di quell’impianto. Il cambio di linea del Comune di Giugliano sul tema potrebbe aprire nuovi spiragli per cercare di impedire in extremis l’ennesimo “sacco” del nostro territorio. È evidente che siamo in una fase dove è quasi impossibile incidere, a procedimento concluso. È davvero complicato ottenere il massimo risultato ma verificato che il Comune di Giugliano adesso è sulla nostra lunghezza d’onda, espressa anche dai colleghi sindaci dei Comuni dell’area, potremmo tentare di unire le forze e verificare insieme, con estrema velocità, la possibilità di individuare anche un solo cavillo burocratico che ci possa consentire di intervenire per bloccare l’inizio dei lavori. Se uniamo le forze saremo sicuramente più forti.

Non amo prendere in giro la gente come regola di vita, figuriamoci se lo si possa fare su questa ennesima emergenza che riguarda il nostro territorio. Ripeto, so bene che arrivati a questo punto ogni iniziativa potrebbe essere tardiva e quindi inutile, ma solo in questo momento, tutti uniti ed insieme, anche con la disponibilità del Comune di Giugliano, dobbiamo lottare per la difesa del territorio. Ed è nostro dovere provarci ugualmente.

Lunedì sarò al Municipio, contatterò i colleghi sindaci dei Comuni dell’area per un incontro indispensabile a stabilire iniziative urgenti e comuni per tentare di evitare di dover pagare come territorio un ulteriore prezzo ad una emergenza rifiuti che ha già fatto troppo male, a noi ed alla nostra gente. Così il sindaco di Villaricca, Rosaria Punzo.













