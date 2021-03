Giugliano, impianto rifiuti. Azione: “Alea iacta est”, il dado è tratto”

105 Visite

Questo è il momento delle decisioni difficili, delle scelte impegnative e delle azioni concrete, prima che sia troppo tardi. Ormai è cominciato l’iter procedurale che porterà alla realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti, sui terreni della ormai ex centrale turbogas dell’Enel a Ponte Riccio, Giugliano.

Facciamo appello a chi è alla guida politica e amministrativa della nostra città, al sindaco Nicola Pirozzi e i consiglieri eletti nella sua coalizione, all’ex sindaco Antonio Poziello oggi a guida dell’opposizione, ai rappresentanti del centrodestra cittadino che hanno supportato la candidatura di Giuseppe Pietro Maisto ed a tutte le forze politiche presenti e non in Assise oltre che ai rappresentanti della società civile.

Come Azione Giugliano, come genitori, come fratelli e sorelle, chiediamo a tutte le forze politiche e sociali cittadine di unirsi sotto la stessa egida, al fine di perseguire l’obiettivo comune di fermare la realizzazione, sul nostro territorio, dell’impianto per il trattamento dei rifiuti più grande d’Europa.

Oggi e non domani, è giunto il momento di contrapporre agli interessi personali e opportunistici, la salvaguardia della salute dei cittadini. Oggi e non domani, è il momento di un atto di vera responsabilità da parte di tutte le forze politiche, degli uomini e donne eletti a rappresentare gli interessi dei cittadini ed il bene della comunità.

Oggi e non domani, bisogna impegnarsi per la salvaguardia della nostra salute e per non consentire, ancora una volta, di deturpare questo territorio già fin troppo martoriato dalle ecomafie. Azione è pronta a partecipare alla costituzione di un tavolo tecnico/politico allargato, che possa studiare ogni alternativa legittima a scongiurare la realizzazione di questo nuovo impianto.

È giunto il momento di dare inizio ad una nuova alba politica per la nostra città, mettere da parte le differenze e le guerre mediatiche che hanno contraddistinto l’ultima campagna elettorale, e porre davanti un ideale superiore realizzare un futuro migliore per i nostri bambini.

Giugliano è più forte di chi la vuole debole













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS